Uzmanından C vitamini uyarısı: Propolis ile kullanın

C vitamini eksikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın olarak görüldüğünü söyleyen Dr. Ebru Koç, Vücudumuz ihtiyacı olan C vitaminini kendi kendine alamıyor. O nedenle dışarıdan takviye gıda olarak tüketmemiz gerekiyor. C vitaminini propolis ile kullanırsanız daha çok fayda sağlar dedi.

Bağışıklık sisteminin bir bütün olduğunu ve vücudun bağışıklık direncinin eksiksiz bir şekilde ortaya çıkabilmesi için tüm vitamin ve minerallerin vücutta eksiksiz bulunması gerektiğine dikkat çeken Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, Bu sebeple propolis ile C vitamini kullanımı önemlidir. Propolisin,üst solunum yolu enfeksiyonu üzerine etkisinin araştırıldığı klinik bir çalışmada ekinezya, propolis ve C vitamininden oluşan karışımın 1-5 yaş arası 430 hasta çocuğun 12 hafta izlenmesi sonucu hastalıklı toplam gün sayısında belirgin bir şekilde azalma görüldüğü tespit edilmiştir diye konuştu.

Dr. Koç, C vitamini yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunun korunmasına, kan damarlarının, kıkırdağın, kemiklerin, diş etlerinin, cildin, dişlerin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur. Ayrıca E vitamininin indirgenmiş formunun yeniden oluşmasına katkıda bulunur ve C vitamini demir emilimini arttırır. C vitamininin ve propolisin tüm faydalarını bir arada barındıran gıda takviyelerinin kullanımını da faydalı olacaktır. Özellikle propolis ve C vitamini bileşenlerinden oluşan efervesan formundaki ürünleri tüketiminin kullanım açısından kolaylık sağlıyor ve tadı gayet güzel ifadelerini kullandı. (DHA)