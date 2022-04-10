Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek
Haberler Gündem

Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek

Sözleşmeli lojistik alt branşlı 250 uzman erbaş temin edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Belediyeler, hazineden verilen payı geri istiyor

Belediyeler, hazineden verilen payı geri istiyor

Gülşen konserindeki cinayetin sanığı: Bıçakladığımın farkında değildim

Gülşen konserindeki cinayetin sanığı: Bıçakladığımın farkında değildim

Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek
Gündem