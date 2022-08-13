“Uzlaşmaya hayır… Sen garantörsün mütevelli değil!”

Son Soçi görüşmesinde Sovyet devrimi karşıtı, Avrasyacı Putin; yuttuğu zokanın etkisi ile Türkiye’ye, Suriye’de yapacağı askeri harekât için Suriye rejimi ile görüşmesini önermişti.

Suriye’yi parçalamak için eğitilip donatılan ÖSO ya da yeni adıyla Suriye Milli Ordusu’nun kuş uçurtmadığı bölge olan Azez’de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Suriye ve muhaliflerinin uzlaşması üzerine yaptığı açıklamaları protesto etmek amacıyla Türk bayrağına, saldırı yapıldı.

Şunu sormadan geçmemek gerekir. Neden Suriye’yi parçalayan bölücü güçlerden biri olan ÖSO/SMO bayrağı ile Türk bayrağı Azez’de yan yana asılıdır?

09.08.2022’de Türkiye Gazetesi’nde “Suriye’de ateşi söndürecek adım” başlıklı habere göre bir körfez ülkesi ile bir Afrika ülkesinin Suriye ile Türkiye’nin görüşmesi için çalışma başlattığı haberi, bunun başlangıcıydı.

Suriye Arap Cumhuriyeti bu haberi yalanladı ve Türkiye ile Suriye arasında hatta Esad ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir temasın olasılığını dahi reddetti!

Olaylarda; 2006’da İngiltere’de kurulan ve ambleminde Suriye Milli Ordusu (ÖSO) bayrağı olan kısa adı SOHR-Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin haberine göre göstericilerde; “uzlaşmalara hayır – Suriye Devrimi devam ediyor – Boşuna uğraşıyorsunuz – Devrimciler asla yok edilemez – Esad hesap vermeden geri dönüş yok” yazan sloganların bulunduğu pankartlar yer aldı.

Devamında, Halep’in doğusundaki El Bab kentinde göstericiler, Türkiye’nin Suriye’deki görevinin ateşkes anlaşmasını garanti altına almakla sınırlı olduğuna atıfta bulunarak, üzerlerinde “sen garantörsün mütevelli değil” yazılı sloganların bulunduğu pankartları açtılar.

SMO/ÖSO’nun bağlı olduğu yapı Suriye Geçici Hükümetidir. Suriye Geçici Hükümeti ise “ Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Konseyi” tarafından kurulmuştur.

İçinde ABD, AB, Türkiye, Arap Birliği başta olmak üzere 30’un üzerinde ülke tanımıştır. Hatırlatmak gerekirse ordusun adı ÖSO/Suriye Milli Ordusudur!

Uluslararası alanda kabul gördüğüne göre Suriye’den kopan parçayı yönetecek yapı budur. Ilımlı muhalif diye adlandırılan yapıdır. Hani Arap baharında ülkeleri parçalayan ılımlı yapı yani Müslüman Kardeşler Teşkilatı var ya ondan bahsediyorum. Lafı eğip bükmeyelim; Suriye’yi de parçaladılar…

Her ne kadar Suriye Tezkeresi, TBMM’den geçmiş olsa da Türk Milleti’nin kuşkuları giderilmemişti. Türk bayrağına saldırılması, kamuoyunda meşrulaştırılmasının bahanesi olacağını düşünüyorum.

Ancak Hatay’dan Şırnak’a kadar gidin bakın halkımız ne düşünüyor? Yurttaşlarımızın kaygıları yerinde ve haklı olarak tedirginler.

Suriye’de ılımlı muhalif diye adlandırılan ve Suriye rejimine eğer ılımlı muhaliflerle işbirliği yapmazsan bölüneceksin mesajı verilmesi de meşrulaştırmanın bir başka yönüdür.

Irak’tan kopan parçaya nasıl güvence yaratılıyorsa şimdi de Suriye’nin kuzeyinden kopan parçaya da el birliği ile güvence hazırlanıyor…