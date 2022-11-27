Uzat uzat nereye kadar

Dünya Kupası’nda maç yağmuru sürüyor. Sinemalar da bir dönem bu duruma düşmüştü üç film bir arada. Zamanı kısaltabilmek için gurup maçları aralıksız devam ediyor. Maçlarda şimdilik Arjantin fiyaskosunu dışında, kurallarda göze çarpan uzatma dakikaları var.

FIFA hakem komitesi başkanı Collina şöyle buyurmuştu: “Herkese topun oyunda olmadığı her anın süreye eklenmesini söyledik.”

İngiltere-İran maçında toplam yarım saatlik uzatma gördük. Tamam oyundan çalınan süreleri oynatalım da asıl çözüm çalanı yakalamak değil mi? Skoru avantajlı gören güçsüz takım oyuncuları rakibinin oyun akışını kesmek için sürekli yerde yatmaları, sedyeyle sahayı terk edip oyun bile durmadan maça girmelerine de çözüm bulmak gerekmiyor mu?