Uzaklaştırma kararına rağmen eve geldi, pompalı tüfekle ateş açtı

Nevşehir’de, eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı İlhan A., eve gelip çocuklarını bulamayınca pencereden pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Yaralanan olmazken, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İlhan A.’yı ikna ederek dışarı çıkardı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Herikli Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi’nde meydana geldi. Bir süre önce hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı belirtilen İlhan A., çocuklarını görmek için eşinin kaldığı eve geldi. Çocuklarını ve boşanmak istediği öğrenilen eşini evde göremeyen İlhan A., pompalı tüfekle pencereden etrafa rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, İlhan A.’yı ikna edip, evden çıkarmak için çalışma başlattı.

Olay yerine İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da geldi. Loğoğlu, bir süre görüştüğü İlhan A.’yı ikna ederek dışarı çıkmasını sağladı. Loğoğlu, İlhan A.’yı makam aracına bindirerek, olay yerinden ayrıldı.

Soruşturma sürüyor. (DHA)