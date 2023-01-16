‘Uyuşturucu satıyor musun’ diye sorunca bıçaklayarak öldürmüş

Adana’da sokakta tartıştığı İbrahim Salmanı (31) karnından bıçaklayıp öldüren Hasan Gülsoy (19), tutuklandı. Gülsoy’un emniyetteki ifadesinde, Salmanın kendisine Uyuşturucu satıyor musun diye sorduğunu, bunun üzerine sinirlendiğini ve tartışma sırasında onu bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olay, 9 Ocakta saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen İbrahim Salman, yol kenarında bekleyen Hasan Gülsoy’a uyuşturucu satıp, satmadığını sordu. Gülsoy, bu soruya sinirlenince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Gülsoy ve Salman birbirini darbetti. Arbede sırasında Gülsoy, Salmanı karnından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırılan Salman, burada tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu şüphelinin ailesine ait bir mobilyacıda saklandığını tespit etti. Adrese yapılan baskınla şüpheli Hasan Gülsoy, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, Sokakta yürürken, Uyuşturucu satıyor musun? diye sordu. Mahallede akrabalarımın yaşadığını, bir daha böyle bir soru sormamasını söyledim. Sinirlendim ve tartışmaya başladık. Ayrılırken bana küfredince bıçakladım dediği öğrenilen ve ardından adliyeye sevk edilen Gülsoy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)