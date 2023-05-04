Uyuşturucu örgütü yöneticisi bazada yakalandı

Ankara merkezli 52 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu örgütünün önemli isimlerinden Abdulselim Ertürk, evinde yatak bazasının içinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket eden uyuşturucu örgütünün üyeleri tespit edildi. Bunun üzerine Ankara merkezli 52 ilde dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 2 bin 841 polisin 57 narkotik köpeği ve 4 hava aracının desteğinde yaptığı operasyonda tespit edilen 598 şüpheliden 524’ü gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında örgütün ikinci isim olan Mustafa K. de yer aldı.

Operasyon kapsamında örgütün önemli isimlerinden Abdulselim Ertürk’ün, İstanbul’da oturduğu lüks evine de baskın yapıldı. Evde yapılan aramada Ertürk bulunamadı. Arama sırasında Ertürk’ün eşinin yatak odasında yatağın üzerine oturması polislerin dikkatini çekti. Bunun üzerine yatak bazasını kaldıran ekipler, Ertürk’ü uzanmış halde buldu. Bazadan çıkarılan Ertürk, kelepçe takılarak gözaltına alındı. Ertürk’ün örgütle torbacılar arasında bağlantı sağladığı, torbacılardan gelen uyuşturucu paralarını toplayarak örgütün hesaplarına aktardığı, torbacılara uyuşturucu sevkiyatını yönettiği, bu nedenle örgütün kritik isimlerinden biri olduğu öğrenildi.

Operasyonda 15 kiloya yakın eroin, değişik miktarlarda metamfetamin, esrar ve kristal uyuşturucu ele geçirilirken, örgüt yöneticilerine ait 12 taşınmaz ile 19 araca da el konuldu. (DHA)