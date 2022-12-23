Uyuşturucu baronu Atilla Önder cezaevine gönderildi

İspanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası dolayısıyla Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından İspanya’dan teslim alınan Atilla Önder, Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla Madrid’ten 20.35 sıralarında İstanbul Havalimanı’na getirildi. Polisler tarafından uçaktan alınan Önder, buradan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder, sağlık kontrolünün ardından 23.45’te Metris Cezaevi’ne sevk edildi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak”, “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet”, “Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme”, ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından yakalama kararı bulunan Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçmiş, kurulan etkili iletişim sayesinde firari Atilla Önder’in İspanya’da yakalanması sağlanmıştı. (DHA)