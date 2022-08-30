Uyurgezerliğin sonu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kendine inanan, akıllı, tecrübeli ve cesur bir hoca. Takımı Portekizce bilen oyuncularla doldurdu. Dil işini kendisi çözmüş oldu. Ancak Jesus, Fenerbahçe’nin orta sahasında oynayacak oyuncuları belirleyemedi, onları organize edemedi. Kaybettiği maçlarda bu eksiklik bariz gözüktü.

Sarı-lacivertliler 22. dakikada Valencia’nın rakibine anlamsız hareketi ile 10 kişi kaldı. İşte burada da Jesus çıktı sahneye. Eksik kalmasına rağmen stoper Lemos’un yerine santrfor Serrdar Dursun’u oyuna aldı. Bu tavır Jesus’un maçı almayı istediğini gösterdi.

Ancak Jesus başka, oyuncular başka havadaydı… Fenerbahçeli oyuncular sahada afyon yutmuş, uyurgezer gibi geziniyorlardı.

52. dakikada Konyaspor’dan Adil’e ikinci sarıdan kırmızı çıkınca oyuna denge geldi. Ancak oyuna giren İrfan Can ve Mert Hakan’ın arkadaşlarıyla uyumsuzluğu, Pedro’nun da yerden kalkamaması negatifiydi Fenerbahçe’nin. Konyaspor ise sabırla ayağa paslarla ne yaptığını bilerek oynamanın semeresini 62. dakikada attığı gol ile üç puana ulaşarak gördü.