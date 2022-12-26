‘Uykusunda öldü’ denilen İclal’i, babası boğarak öldürmüş

Diyarbakır’da ‘uykusunda öldü’ denilerek ihbarda bulunulan İclal Şimşek (19) için eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede boynunda izler bulunması üzerine gözaltına alınan aile üyeleri, cinayeti itiraf etti. İki yıl önce evlenip, ailesinin yanına dönen İclal’in uyurken babası Kadri K. (44) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesinde meydana geldi. Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kızları İclal Şimşek’in uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7’nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek’in boynunda izler tespit etti. Şimşek’in annesi M.K.,(39), babası Kadri K. ve kardeşleri Ö.K.(25) ile M.K.(16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şimşek’in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.’nın işlediği tespit edildi.

EŞİYLE SORUNLAR YAŞAMIŞ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek’in 2 yıl önce evlenerek Mersine yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi. (DHA)