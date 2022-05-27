Uyku apnesi cinsel yaşamı etkiler mi?

Uyku apnesi yani uykuda nefes almanın kısa aralıklarla durması, başta cinsel isteksizlik, sertleşme ve orgazm sorunu olmak üzere birçok cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir…

Bu sıkıntılardan kurtulabilir miyim?

SORU:

12 yıldır uyku apnesi sorunum var. Bu yüzden uykusuz kalıyorum ve sürekli yorgunum. Üstelik cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunları da yaşıyorum. Bana ne önerirsiniz? B.S./ Nevşehir

CEVAP:

Uyku apnesi sendromu olanlarda kandaki oksijen seviyesi uykuda düşer ve nefessiz kalan kişi sıçrayarak uyanır. Kandaki oksi­jen seviyesinin düşmesi gün içinde de hal­sizlik, konsantrasyon bozukluğu, yorgun­luk yaptığı gibi cinsel fonksiyonların da yeterince yerine getirilememesine neden olabilir. Çünkü sağlıklı bir cinsel yaşamın tanımında rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde duyulara odaklanma, haz alıp haz vermek vardır. Bu tanımın dışındaki her durum cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir. Böyle bir durumda önce uyku ap­nesi tedavi edilmeli, yeterli ve dinlendirici bir uyku kalitesi sağlandıktan sonra cinsel işlev bozukluğuna odaklanılmalıdır.

Neden ereksiyon sorunu yaşıyorum?

SORU:

16 yıldır evliyim. Yaklaşık 2 yıldır eşimle birlikte olurken sertliği sürdürme sorunu yaşıyorum. Sabah sertleşmeleri de azal­dı, sizce neden olabilir? N.G./Adana

CEVAP:

Erkeklerde sertleşme kalitesini cinsel uyarılma olduğu kadar fizyolojik sağlık yani kalp ve damar sağlığı ile sinir siste­minin yapısı belirler. Burada ayırıcı tanıyı sabah ve gece ereksiyonlarının kalitesi ile mastürbasyon sırasında ereksiyonun nasıl olduğu belirler. Eğer mastürbasyonda bir sorun yoksa ereksiyonu bozan şeyin psi­kolojik olduğu düşünülür. Ereksiyon kaybı her durumda özellikle de pozisyon değişik­liğinde oluyorsa fizyolojik olma ihtimali güçlüdür. Böyle bir durumda vakit kay­betmeden bir üroloji uzmanına görünmek gerekir. Çünkü bu sorun cinselliğin dışında kalp ve damar sağlığıyla ilgili başka ne­denden kaynaklanabilir. Üroloji doktoru penil-doppler gibi bazı tetkikleri yaptıktan sonra gerekli görürse bir kardiyoloji uz­manına yönlendirebilir. Psikolojik boyutun­da ise ilk akla gelen ihtimal konsantrasyon kaybı ve uyarılma eksikliğidir. Böyle bir durumda ön sevişmeyi uzun tutmanız tekrar uyarılmayı sağlayacaktır.

Eşim yatakta niye bu kadar bencil?

SORU:

29 yaşındayım, 1 yıldır evli bir kadınım. Eşimle cinsel uyum sorunu yaşıyoruz. Eşim cinsel birliktelikten sonra arkasını dönüp uyuyor, benimle ilgilenmiyor. Kendimi kullanılmış hissediyorum, neden böyle davranıyor? F.D./Erzurum

CEVAP:

Erkek için dürtüsel bir istekle başlayan cin­sellikte amaç en az enerjiyle en fazla hazzı almak bir an önce boşalma duygusunu yaşayıp rahatlayıp dinlendikten sonra işine dönmektir. Bu nedenle fizyolojik olarak da cinsel döngünün süresi kısadır. Bu aslında türün devamına dönük evrimsel avantajdır. Kadın içinse cinsellikte süreç daha karma­şık, duygusal yönü ağır basan iletişi ağırlıklı özel bir paylaşım türüdür. Bu yönüyle daha yavaştır ve uzun sürer. Aradaki fark cinsel uyum sorunlarının en önemli nedenidir. Si­zin durumunuzda konuyu kişiselleştirmeyip erkeğin doğası olduğunu kabullenip, buna rağmen ilişkiniz geliştirmek için eşinizle ih­tiyaçlarınız konusunda konuşarak çözmeyi deneyebilirsiniz.