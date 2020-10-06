Uyku apnesi cinsel işlev bozukluğuna yol açar mı?

Uyku apnesi, uykuda nefes almanın kısa aralıklarla durmasıdır. Bu sorun, başta cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu, orgazm olamama olmak üzere birçok cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir…

İsteksizliğe karşı ne yapabilirim?

SORU:

Bende 7 yıldır uyku apnesi var. Doğru dürüst uyuyamadığım için gün boyu yorgun oluyorum. Bu yüzden cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarım var. Ne yapabilirim? N.A./ Bursa

CEVAP:

Uyku apnesi, uykuda nefes almanın kısa aralıklarla durmasıdır. Bu sorun, başta cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu, orgazm olamama olmak üzere cinsel işlev bozukluklarına neden olabiliyor ve cinsel yaşamı olumsuz etkiliyor. Bunun nedeni uyku apnesi sendromu olanlarda kandaki oksijen seviyesi düşmesi ve bedenin yeterince dinlenememesi ve kendini onaramamasıdır. Kandaki oksijen seviyesinin düşmesi gün içinde halsizlik, konsantrasyon bozukluğu ve yorgunluğa neden olur. Böyle bir durumda öncelikle uyku apnesi tedavi edilmeli, yeterli ve dinlendirici bir uyku kalitesi sağlandıktan sonra cinsel işlev bozukluğuna odaklanmalıdır. Bu süreçte cinsel isteğin oluşmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Bu hastalığımla ilişki yaşanır mı?

SORU:

37 yaşındayım. 7 yıldır kronik böbrek hastasıyım ve diyalize gidiyorum. Hastalığım ve tedavisi beni yorgun düşürüyor, eşimin cinsel beklentilerini karşılamakta zorlanıyorum. Bunun çaresi var mı? E.C./ Ankara

CEVAP:

Kronik hastalıklar en güçlü evliliklerde bile evlilik doyumunda azalmaya, bedenen ve ruhen tükenmişliğe neden olabilir. Böbrek yetmezliği hem hasta olanın hem de birlikte yaşayanların yaşam kalitesini oldukça düşüren önemli bir hastalıktır. Hasta kişide yorgunluk halsizlik, cinselliğe karşı ilgi azalması ve isteksizlik görülebilir. Sizin tedavinizi yapan doktorla görüşerek sağlığınızı riske atmayacak şekilde cinsel yaşamınızı canlandıracak takviyeler isteyebilirsiniz. Bunun dışında cinsel yakınlık konusunda beklentileri, eşinizle de konuşup mevcut durumunuzu dikkate alarak daha gerçekçi bir hale getirebilirsiniz.

Neden cinselliğe ilgi duymuyorum?

SORU:

25 yaşındayım. Herkes sabah akşam cinsellik konuşurken ben cinselliğe hiç ilgi duymuyorum, aklıma bile gelmiyor. Cinsellik neden önemli? T.A./ Bursa

CEVAP:

Cinselliği sağlıklı ve gerektiği gibi yaşamayan kişiler genel olarak hayatlarında bir şeylerin eksik olduğunu hisseder ve mutsuz olur. Bu eksiklik duygusu psikolojik sorunlara, yaşam enerjisinde düşmeye, sosyal ilişkilerde bozulmaya neden olabilir. Cinselliğin fizyolojik açıdan da birçok faydası vardır. Cinsel birleşme sırasında, insana kendini iyi hissettiren birçok hormon salgılanır. Bu hormonlar stres ve gerginliği ortadan kaldırarak rahatlamayı sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bütün bu nedenlerden dolayı cinsellik olmadan yaşanabilir ama bu yaşantı eksik bir yaşantı olur. Bu reddeciliğin arkasında geçmişten gelen incinmeler, travmalar olabilir, bir uzmandan destek almanız uygun olur.