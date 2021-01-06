Utanmanız yok mu sizin?

Yazıklar olsun hepinize. Hiçbiriniz, Galatasaray’ın o kutsal formasını hak etmiyorsunuz. İki hafta önce Galatasaray’ın gençlerini, Oğulcan’ı, Taylan’ı, Emre Akbaba’yı yere göğe sığdıramıyorduk. Yıldız statüsüyle yaşamaya çalışan abilerine de övgü dolu sözler söyledik. Ama olmuyor. Bir türlü birbirinize uyum sağlayamıyorsunuz. Ama burada bütün yükün futbolculara yüklenmesi doğru değil. Asıl burada ağır eleştirilmesi gereken kişi kesinlikle Fatih Terim’dir. Çünkü Fatih Terim’in geçmişte yakaladığı başarıların en önemli nedeni, futbolcuya dayalı sistemin önüne geçmesiydi. Terim bu şekilde başarılı olmuştu. Ama şimdi bakıyorsunuz, hakemle uğraş, medyayla uğraş… Kardeşim senin işin, futbolcuya dayalı bu düzeni yok etmektir. Eskiden bunu yaptın. Futbolcular senden çok korkuyorlardı. Ben bunu bizzat gördüm. Ama şimdi öyle değil. Futbolcular oyun içindeki sisteme uyumsuz. Kaptırılan toplar, yenilen goller, kaçırılan goller, hepsi ortada. Senin çalışarak bunları yok etme imkânın varken sen çıkıp hakemlerle uğraşıyorsun. Hakemlere dalacağına bu oyunculara dal da bir şeyler değişsin. Eskiden bu işleri çok güzel yapardın. Demek ki hepsi geçmişte kalmış…

Eski bir futbolcu ve şimdinin yorumcusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na şunu iletmek istiyorum: Bu kaleciye geri pası kaldırın. Sıkışan kaleciye dönüyor. Doğal olarak forvetteki oyuncular bu nedenle 90 dakika top gelmediği için statik kalıyorlar.