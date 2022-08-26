Utanmamız lazım

Ülke futboluna kamyonla para harcanıyor. Karşılığında kendi kendilerini yenmeleri değil Türk olmayan takımları yenmeleri bekleniyor. Sonuç bu anlamda net olarak hüsran hatta rezalet!

Başkanı, yöneticisi, teknik direktörü… Lafa gelince mangalda kül bırakmayanlar icraata gelindiğinde bizleri resmen bir fiyasko ile karşı karşıya bıraktılar. Kendileri yönetemediler milletin mutluluğu, devletin bekası için kullanılması gereken devlet bankalarının desteğini de aldılar ve ortaya yine utandıran bir tablo çıkardılar.

Türkiye, Trabzonspor’un da Şampiyonlar Ligi’nden elenmesiyle birlikte 2023-24 sezonunda, Avrupa’ya 5 yerine 4 takımla katılabilecek. İş bu kadarla da kalmıyor. Avrupa’nın en büyük ve itibarlı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’ne sadece bir takım katılım hakkına sahip olacak o da 4 ön eleme turunu geçmesi halinde! UEFA Avrupa Ligi’ne ise temsilci gönderme hakkımız elimizden gitti. UEFA’nın öte yandan organizasyonu olan Konferans Ligi’ne ise becerebilirsek 3 takımla katılma şansımız var.

Bu rezalet tabloda emeği geçen siyasetçi, başkan, yönetici ve teknik direktörleri tebrik ederim. Ülke futbolunu siyasetin yörüngesinde adamcılıkla dizayn etmek yerine bilimle, akılla, eğitimle idare edin dedik diye bizi linç etmeye kalkanlar şimdi bu tabloya bakıp özür dilemek zorundalar. Ama dilemezler çünkü onların sevdası şahsi, biz memleket sevdasındayız.

Kendi ligimizde mahalli olarak kendi kendimizi yendik diye mutlu olacak kadar vizyonsuz bir duruma düştük. Ne marka değeri kaldı ne de devlet bankalarından alınan paraları geri koyacak gelir kaynakları. Menajerler mutlu, menajer dostu başkanı, teknik direktörü, yöneticisi mutlu. Türkiye Cumhuriyeti temsili mi; onu sadece milletin gazını alırken süslü laflarda görürsünüz, futbol adına icraat sıfır!

Ben bunları yazarken utandım, sizleri bilemem.