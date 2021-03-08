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Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin’in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

(DHA)

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