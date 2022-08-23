Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı Civan Canova için Zincirlikuyu’da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü 67 yaşında hayata gözlerinin yuman usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı Civan Canova’nun naaşı, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon’da gerçekleştirilen törenin ardından cenaze namazı için Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü. Usta oyuncunun cenaze namazı öğle namazını müteakip kılındı. Namaza oyuncunun yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenaze namazına çelenk gönderdi.

“Çok evrensel bir insandı”

Civan Canova’nın eski eşi Açelya Akkoyun, “Çok evrensel bir insandı, kendini var etmeye çalışan, o insanlara resmiyle, yazarlığıyla, oyunculuğuyla hep bir şeyler verme derdinde olan biriydi. Bu dünyadaki bedeni gitti, görevi belki bitti ama bence onun eserleri oyuncuları tarafından nefesi devam edecek. Hala yaşanır bir tarafı olduğuna inanıyorum” dedi.

“Olağanüstü bir insandı”

Civan Canova ile yakın arkadaş olduklarını söyleyen Ayşen İnci, “Ben onu çok severdim. Hatta oğlumun adı bile Civan, eşimin kolejden sınıf arkadaşıydı. Bizim gönlümüzde çok farklı ve güzel bir yeri vardı. Sanatçılığını, her şeyini bir kenara bırakın, olağanüstü bir insandı” diye konuştu.

“Herkesin evine giren, çok sevilen bir sanatçıydı”

Sevilen dizi Çiçek Taksi’de Canova ile rol arkadaşı olan Tuna Arman, “Çok çok üzgünüm, gerçekten melek gibi insan kaybettik. Çok yönlü bir insandı. Doğaya, hayvana, insana saygılı, seven, sevgi dolu bir insandı. Türk halkının başı sağ olsun. Çünkü herkesin evine giren, çok sevilen bir sanatçıydı” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Civan Canova’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. (İHA)