Usta ile çırak kavgasını film izler gibi izlediler

Kahramanmaraş’ta bir fırında çalışan usta ile çırak arasında kavga çıktı. Fırının önünde yumruk yumruğa birbirine giren usta ve çırağın kavgasını, kafede oturanlar ise tepki vermeyip, film gibi izledi.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre işe 2 gün önce giren çırak ile ustası arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İsimleri öğrenilemeyen usta ile çırağın tartışması büyüyerek fırının dışına taştı. Diğer çalışanların araya girmesiyle usta ile çırak ayrıldı ancak çok geçmeden tekrar tartışmaya başladı.

MASADA OTURUP İZLEDİLER

Kısa sürede yeniden alevlenen tartışmada usta ile çırak bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Kavga devam ederken fırının karşısındaki kafede masada oturan kişilerin ilgisizliği dikkat çekti. Masada oturan 2 kişi, kavgaya müdahale etmeden usta ile çırağın birbirlerini yumruklamasını film izler gibi izledi. Başka bir kişi de kavgada zarar görme ihtimaline karşı sehpasını geriye çekti. Komşu esnafların araya girmesiyle usta ile çırağın kavgası sonlandırıldı.