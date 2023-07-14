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Üst geçidin altında bebeğini doğurup poşetle bıraktı

Karabük’te üst geçidin merdivenlerinin altında poşette bebek cesedi bulundu. Bebeğini, olay yerinde doğurduktan sonra poşete sarıp, bırakıp gittiği belirlenen S.K. (28), gözaltına alındı.

Dün akşam, Hürriyet Caddesi’ndeki üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu tespit etti.

Ekipler, bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma yaptı. İncelemelerin ardından bebeği bıraktığı tespit edilen S.K., gece, gözaltına alındı. S.K.’nin bebeğini üst geçidin merdivenlerinin altında tek başına doğurduğu ve sonra poşete sarıp olay yerine bırakıp gittiği öğrenildi.

S.K.’nin polis merkezindeki sorgusu ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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