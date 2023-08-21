Üsküdar’da silahlı çatışma: 1 yaralı

Üsküdar’da, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında 1 kişi yaralandı. Motosiklette bulunan kişilerin ateş açtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi olan iki grup sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Sokaktan ayrıldıktan kısa süre sonra Bağcılar Caddesi’nde yeniden karşılaşan grup, tartışmayı burada da sürdürdü. Taraflar daha sonra birbirine silah çekerek çatışmaya girdi. Motosiklet üzerinde bulunan kişiler karşı tarafta tabanca ile ateş etti. Kurşun isabet eden Y.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri ise ayağından yaralanan Y. Y.’ye olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga sırasında motosiklette bulunan kişilerin ateş ettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Silahlı çatışmanın yaşandığı anlara tanık olan Yüksel Kuşburnu, “Biz burada kafede Beşiktaş’ın maçını arkadaşlarla beraber izliyorduk. Silah sesleri duyduk ve koştuk geldik. Çatışma var iki grup arasında 4 kişi, 2 kişi motorla gelmiş. Kafe önünde kendi aralarında tartışma olmuş. Tartışmadan sonra birbirlerini kovalamışlar. Burada çatışmayı gördük ve bir yaralı vardı. Aşağı doğru kaçtı saldırganlar. Ayağından vurulanı da gelen ambulansa koyduk, Ümraniye Devlet Hastanesi’ne götürüldü” dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)