Üsküdar’da kaçak kafenin yıkımına giden İBB ekiplerine silah çekildi

Üsküdar Salacak Sahili’nde bulunan kafe ve restoranların yıkımı için çalışma yapan belediye ekiplerini silahlı bir kişi engelledi.

Salacak Sahili’ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii’nin bitişiğindeki kafe ve restoranların yıkımı ve tahliyesi için sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, yıkım kararı alınan kafe ve restoranların çevresine bariyer yerleştirdi. Ekipler büfe ve kafe sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı. Belediye ekipleri, bir büfenin sökümü için çalışmalarına başlarken silahlı bir kişi de büfenin üstüne çıktı. Belindeki silahı çıkaran bu kişi, çalışanların aşağı inmesini istedi.

Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahil alanından ayrıldı. Bölgeye İBB Zabıta ekipleri de geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. (DHA)