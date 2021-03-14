Üsküdar Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Üsküdar Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre üniversitenin boş bulunan kadrolarına 56 akademik personel alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alımı yapılacak. Toplamda 56 akademik personel alınacak.

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