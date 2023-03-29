Uşak’ta servis minibüsü devrildi: 9 yaralı
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Uşak’ta servis minibüsü devrildi: 9 yaralı

Uşak’ta bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivaslı istikametinden kent merkezine doğru seyreden D.A’nın kullandığı 64 S 0226 plakalı minibüs, Cezaevi Kavşağı’nda refüjdeki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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Uşak’ta servis minibüsü devrildi: 9 yaralı
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