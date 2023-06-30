Uşak’ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü
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Uşak’ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü

Uşak’ın Banaz ilçesinde tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A’nın (28) kullanıldığı 35 PPV 34 plakalı, römorkunda tomruk yüklü traktör, Baltalı Köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada traktördeki Erdal Türkmen (51) öldü, sürücü A.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.A, gelen sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

(AA)

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