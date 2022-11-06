Uşak’ta darp edilip, tabancayla vurulan kişi öldü

Uşak’ta darp edilip, tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Işık Mahallesi Topaç Sokak’ta bir kişinin darp edilip, tabancayla vurularak yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Onur Soyak (33) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Soyak, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı. (AA)