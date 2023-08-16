Ürküten tablo: İncelenen 13 bin binanın 10 bini riskli

Türkiye’de, 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından Ordu’da, riskli binalar için denetim çalışması yapıldı. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki 47 bin binanın 13 bin 250’sinde yapılan incelemede, 9 bin 886 binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkımlara neden olan depremin ardından Ordu’da, afete dayanıklı şehir inşa etmek amacıyla çalışma başlatıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Daire Başkanlığı kuruldu. Mayıs ayında göreve başlayan başkanlık tarafından, il genelinde binalarda inceleme yapıldı.

Kentin sahil kesimindeki Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde toplam 16 ekip, binaları inceledi. 13 bin 250 binada yapılan incelemelerde 9 bin 886 binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı, 204 binada ise kiriş ve kolonlara müdahale edildiği belirlendi. İl genelindeki binaların yüzde 20’sinde çalışmalar tamamlanırken, diğer yapılarda ise işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

’13 BİN 250’SİNDE GÖZLEMSEL BİR İNCELEME YAPTIK’

Afet İşleri Daire Başkanı Demirhan Güzel, kentte inceleme yapılan binaların yüzde 70’inin risk oluşturduğunu söyledi. İl genelinde titizlikle çalıştıklarını belirten Güzel, “İlimiz 3’üncü derece deprem bölgesi ve aynı zamanda da üst bölgelerimiz Mesudiye, Akkuş, Korgan bölgesi Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndan geçmesi nedeniyle, şehrimizde, nasıl bir yapı stokumuzun olduğunu, binaların hangi aşamada olduğunu belirlemek için çalışma başlattık. Şehrimizi afetlere nasıl dirençli hale getirebileceğimiz noktasında titiz bir çalışma yürüttük. Çalışmalarımıza Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinden başladık. Bu 3 ilçemizde toplam 47 bin yapı stokumuz var. Bu binaların 13 bin 250’sinde gözlemsel bir inceleme yaptık. Yaptığımız bu çalışmalarda şunu gördük; 2000 yılı öncesi yani 1998 Deprem Yönetmeliği’ne uymayan 9 bin 886 bina tespit ettik. Bu da yaklaşık yüzde 70’e tekabül etmektedir” diye konuştu.

‘204 BİNADA DA TAŞIYICI ELAMANLARA MÜDAHALE EDİLDİĞİNİ GÖRDÜK’

Güzel, 16 ekibin sahada çalışma yürüttüğünü ifade ederek, “Arkadaşlarımızın tespitlerinde de yine çeşitli nedenlerle içerisinde vatandaşlarımızın yaşadığı 204 binada da taşıyıcı elamanlara müdahale edildiğini gördük. Zaten 2000 yılı öncesi binalarımızın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı, bu binalarda kirişe, kolona çeşitli şekilde müdahale edildiği zaman daha da ciddi bir risk oluşturduğunu tespit ettik” dedi.

‘RİSKLİ BİNALAR İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM’

Kentteki binaların yüzde 20’sinde çalışmaların tamamlandığını kaydeden Güzel, “Toplamda şu anda yüzde 20’lik bir alanda çalışmalarımızı tamamladık. Bütün binalardaki incelemelerimiz bittiği zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e raporlarımızı sunacağız, risk teşkil eden binalar için kentsel dönüşüm süreci başlatılacaktır” ifadelerini kullandı. (DHA)