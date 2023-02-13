Ürküten görüntü: İstanbul’da deniz metrelerce çekildi

Avcılar’da deniz yaklaşık 15 metre çekildi.

Avcılar’daki Ambarlı Sahili’nde bulunan ‘Küçük kumsal’ olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi.

Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

20 yıldır Avcılar’da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

(DHA)