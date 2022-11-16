Ürgüp Belediye Başkanlığı’ndan dükkan satışı
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Ürgüp Belediye Başkanlığı’ndan dükkan satışı

Ürgüp Belediye Başkanlığı, Temenni mahallesinde bulunan 4 adet dükkanı, 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi uyarınca açık artırma ile satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 14.30’dan itibaren 15’er dakika ara ile Belediye Meclis salonunda yapılacak. Taşınmazların satış tarihinden itibaren 1/6’sı peşin geri kalan tutar 5 ay boyunca eşit taksitlerde ödenecek olup, diğer yarısı en geç 1 içerisinde ödenecek. Taşınmazlar projesine uygun yapılarak teslim edilecek. Su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacak.

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