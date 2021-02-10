Ünü ülke sınırlarını aştı, fiyatı altınla yarışıyor

Sivas’ın dünyaca ünlü Kangal köpeklerinin fiyatı adeta altınla yarışıyor.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan, güç ve zekaları ile dikkat çeken Kangal köpeklerinin kendisi kadar yavruları da bir hayli değerli. Kış aylarında eksi 40 dereceye kadar yaşamlarını sürdürebilen Kangal köpekleri lüks otomobil fiyatlarına dahi alıcı bulabiliyor. Zekaları, güçlü fiziki yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2.5 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeği olarak kabul edilen Kangallar kadar yavrularına da paha biçilemiyor.

Bugünlerde yavrularının maddi değeri adeta altınla yarışıyor. Yaklaşık 2 bin 700 liraya satışa sunulan Cumhuriyet altınına eş değer yavrular 2 bin 500 TL, çifti ise 4 bin 500 – 5 bin lira arasında satılıyor. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Kangal köpeği yetiştiriciliğini yapan Umut Taşdelen, altınla yarışan arı ırk kangal köpeğini değerinin altında satmayacağını belirtti.

Altın değerinde

Taşdelen, “Dünyaca ünlü olan Kangal köpekleri kendini çok iyi bir şekilde ispatlamıştır. Birçok ülkeden ve Türkiye genelinden oldukça talep var. Elimizden geldiği kadar bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Fakat son zamanlarda merdiven altı üretimler oluyor. Kimse orijinal bir Kangal köpeğini uygun fiyata vermez. Bizde fiyatlar değişmektedir ve bazen lüks otomobil fiyatlarına bile köpeklerimiz var. Üst damızlık vasfını taşıyan kaliteli köpeklerimiz var. Bunlara da çok talep var. Üretimde katkıları ve milli değerin ileriye taşınması için vermiyoruz” dedi.

Kangalların değeri artıyor

Kangal köpeklerinin değer kazandığını söyleyen Taşdelen, “Bilindiği gibi kangal köpekleri oldukça değer kazanmaktadır. Aynı altın fiyatları gibi. Şu anda Cumhuriyet altını 2 bin 700 civarlarında, bizim kangal köpeklerimizin de fiyatı altın değerindedir. Bazen çiftinin fiyatı 4 bin 5 bin liraya kadar çıkıyor. Kangal köpekleri değer kazanan bir köpektir. Milli değerimizdir. Saf kangal köpekleri kendilerini belli etmektedir. Bu ırklarda kafa olsun patileri olsun kendini az çok belli eder. Duruşuyla kalitesini sergiler” diye konuştu. (İHA)