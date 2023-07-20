Ünlü şef Danilo Zanna kendi çalışanları tarafından darp edildi

Özel bir televizyon kanalındaki yemek yarışmasında jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer’de darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Danilo Zanna’ya ait restoran zincirinin Ayazağa şubesinin önünde Zanna ve İzmir şube müdürü ile eski çalışan olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şef Zanna ile beraberindeki şube müdürü darbedildi.

İş yeri çalışanlarının araya girmesiyle kavga sona erdi.

Danilo Zanna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan tatsız olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz.” ifadesini kullandı.

(AA)