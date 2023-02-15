Ünlü şarkıcı Madonna depremzedeler için destek istedi

Grammy ödüllü ABD’li sanatçı Madonna Instagram hesabından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için yapılan yardımlar devam ederken, pek çok yabancı şarkıcı ve oyuncu da sosyal medya hesaplarında Türkiye’ye destek mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor.

Paylaşımında deprem sonrası çekilmiş çeşitli fotoğraflara yer veren sanatçı, bağış çağrısı yaparak “Herkes Sevgililer Günü’nde aşk hakkında konuşuyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ile Suriye’ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Evlerini, işlerini, sevdiklerini kaybeden o kadar çok insan var ki. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!” ifadelerini kullandı.

“Bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org” yazan Madonna’ya, çok sayıda Türk sanatçı teşekkür mesajıyla karşılık verdi.

(AA)