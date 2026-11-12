Evini ve arabasını satarak memleketi Mardin'de gül yağı fabrikası kuran Berdan Mardini, ürünlerini büyük markalara sattığını ve market zincirleriyle anlaşma aşamasına geldiklerini açıkladı. Fabrikada sezonluk 300 kadına istihdam sağlanıyor.

Türkücü Berdan Mardini, müzik kariyerinin yanı sıra girişimcilik alanında da adından söz ettiriyor. Memleketi Mardin'de evini ve arabasını satarak kurduğu gül yağı fabrikasını büyüten Mardini, ürettiği ürünleri büyük markalara satmaya başladığını açıkladı. Market zincirleriyle de anlaşmalar yaptıklarını belirten sanatçı, kendi markasıyla tanınmayı hedeflediğini söyledi.

Mardini'nin fabrikası, Artuklu ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yaylabaşı Mahallesi'nde bulunuyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle hayata geçirilen yatırımın maliyetinin 120 milyon TL olduğu belirtildi.

BÜYÜK MARKALARLA TİCARİ ANLAŞMALAR

Müzik kariyerinin yanında üretim ve ticaret alanında da faaliyet gösteren Mardini, kurduğu markanın büyüme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendi markasını oluşturduğunu belirten Mardini, "Çok büyük markalara gül yağı satıyorum. Market zincirleri ile anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalnızca sanatçı kimliğiyle değil, girişimciliğiyle de anılmak istediğini dile getiren Mardini, "Şimdi bir markanın sahibi olarak anılmak istiyorum" dedi.

300 KADINA SEZONLUK İSTİHDAM

Fabrikanın istihdam kapasitesine ilişkin de bilgi veren Mardini, sezonluk 300 kadının yanı sıra sürekli çalışan 60 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Yatırımını sürdürmek için büyük çaba gösterdiğini belirten Mardini, "Bu insanların ekmeğinden olmaması ve yatırımları kaybetmemek adına buraya daha fazla sarıldık" diye konuştu.