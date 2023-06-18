Ünlü sanatçı son yolculuğuna böyle uğurlandı

Ankara’da, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Türk sanat müziği solisti Metin Milli (80), toprağa verildi.

Ankara’da bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören sanatçı Metin Milli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Metin Milli’nin cenaze namazı, öğle vakti İsmet Oğultürk Camisi’nde kılındı. Cenazeye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları katıldı. Cenaze namazının ardından Metin Milli için helallik istendi. Milli’nin cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘BİRLİKTE ÇOK TURNE YAPTIK’

Cenazeye katılanlardan kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu uzun yıllar Milli ile birlikte çalıştıklarını söyleyerek, “Metin ağabey, değerli bir ağabeyimiz ve sanatçımızdı. Kendisiyle birlikte çok turne yaptık. Aynı zamanda baba dostumdu. Ankara’ya taşınmadan önce Bodrum’da da görüştüm birkaç kez. İyi görünüyordu ama hastaymış, bize hiç iletmedi. Tabii çok üzüldük. Mardin ve sanat camiamız için önemli bir kayıp. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, sevenlerinin başı sağ olsun” dedi.

(DHA)