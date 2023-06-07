Ünlü sanatçı Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Damcıoğlu’nun yeğeni Yağmur Damcıoğlu, “Halam, bir kurum sanatçısı değil gönüllere taht kurmuş milyonların kalbini kazanmış bir halk sanatçısıydı” dedi.

İzmir’de yaşayan ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, pazartesi günü kalp yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti. Damcıoğlu için ilk tören İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi’nde düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Damcıoğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı.

“NURHAN DAMCIOĞLU, KURUM SANATÇISI DEĞİL HALK SANATÇISIYDI”

Törende konuşan Damcıoğlu’nun yeğeni Yağmur Damcıoğlu şunları söyledi:

“Halam çok enerjik, hayat dolu bir insandı. Seyirci ile inanılmaz farklı bir iletişimi vardı kendi şahsına özel. Seyirci arasına iner onlara sataşır, yakalarından çeker yaşlıların çocukların mutlaka bambaşka bir iletişim içerisinde kendini var eder ve onlarla bunu paylaşırdı. Ve inanılmaz emekçi, çalışkan ve dakik biriydi. Üç kere tülbent değiştirdiğini biliyoruz sahne anında. Kendisi Türk Tiyatro tarihinin bir öğesi idi. Onunla birlikte sadece bir dönem kapandı. Biz onu kanto kraliçesi olarak bilsek de sanat hayatına 1951 yılında Devlet Tiyatrosunda başladı. Şimdi bu sahnede ona olan son görevimizi yerine getirmek oldukça hoş bir ironi. Halam, bir kurum sanatçısı değil gönüllere taht kurmuş milyonların kalbini kazanmış bir halk sanatçısıydı. Çoğu coğrafyanın kaderidir sansür halam mesleğini icra ederken bir çok yasaklamaya ve sansüre maruz kaldı.”

“DAMCIOĞLU, TÜRKİYE’NİN NEŞE KAYNAĞIYDI”

Törenin ardından gazetecilere konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye’nin en güzel ve büyük sanatçılarından biriydi. Türkiye’nin neşesiydi. Türkiye’nin sevinç kaynağıydı. Onu gördüğü zaman herkesin yüzü gülerdi çok büyük bir kayıp bütün sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum” dedi. (ANKA)