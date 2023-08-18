Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
Haberler Gündem

Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu

Üsküdar’daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan’dan (56), odasında ölü bulundu.

Orhan’dan dün sabah hastalarını muayene ettikten sonra haber alınamadı. Odasına giren meslektaşları, Orhan’ı hareketsiz halde buldu. Yoğun bakıma kaldırılan Gökçen Orhan hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyada yaptığı paylaşımda Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

‘Bıçak parası’ istediği iddia edilen doktor gözaltında

‘Bıçak parası’ istediği iddia edilen doktor gözaltında

Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
Gündem