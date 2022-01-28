Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber

Fox TV’nin MF Yapım imzalı dizisi ‘Mahkum’un başrol oyuncusu Onur Tuna, koronavirüse yakalandı.

‘Mahkum’ dizisinde ‘Fırat Bulut’ karakterini canlandıran Onur Tuna, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı.

İlk test sonucu negatif çıkan oyuncu, yaptığı açıklamada “Arkadaşlar korona değilim. Sabah yüksek ateşle uyandım. Ancak yapılan bütün testlerim negatif çıkmıştır” demişti.

Günlerdir testleri negatif çıkan Onur Tuna’nın son testi ise pozitif çıktı. Koronaya yakalandığını Instagram hesabından duyuran Tuna, paylaşımında “Yakında dönerim, herkese teşekkür ederim” dedi.

Başrollerini Onur Tuna ile Seray Kaya’nın paylaştığı ‘Mahkum’ dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi isimler yer alıyor.

‘Innocent Defendant’ adlı diziden uyarlanan ‘Mahkum’un konusu şöyle:

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilmek için mücadele edecektir.