Ünlü oyuncu trans olduğunu açıkladı

Çukur dizisinde “Timsah Celil” karakterine hayat veren, Cam Tavanlar dizisiyle “Şinasi” rolüyle ekranda olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu açıkladı.

Başarılı oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu sosyal medyada hesaplarından paylaştı.

Ankara’da yaşayan ve TikTok hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, paylaştığı içeriklerle trans olduğunu aktardı. Yılmaz “Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi” ifadesini kullandı.

“TRAVESTİYİM DİYE AYOL DİYE KONUŞMAK ZORUNDA DEĞİLİM”

Yılmaz TikTok’ta yaptığı bir yayın sırasında “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim” dedi.

TACİZE UĞRADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

2013 yılında ‘Kadınlar Aşklar Şarkılar’ isimli tiyatro sahnesinde bir transı canlandırmış olan Ahmet Melih Yılmaz kendisinin de oyun sırasında tacize uğradığını söyleyerek “Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı. Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum” demişti.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.