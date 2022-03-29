Ünlü oyuncu tacizden tutuklandı

Henüz Türkiye’de vizyona girmeyen ancak merakla beklenen Harry Potter’ın son filmi Return to Hogwarts ve gösterimde olan Zack Snyder’s Justice League filmlerinde rol alan dünyaca ünlü oyuncu Ezra Miller tacizden tutuklandı. Daha önce kendisini kadın ya da erkek olarak tanımlamadığını ifade ettiği sözleriyle gündem olan Miller, kefaletle serbest bırakıldı.

Yönetmen koltuğuna oturduktan sonra kızının ölümü nedeniyle projeyi yarıda terk etmek zorunda kalan Zack Snyder tarafından hazırlanan Justice League (Adalet Birliği Serisi) serisi geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Ben Affleck, Jared Leto, Henry Cavill gibi isimlerin yer aldığı film izlenme rekorları kırarken, başrol oyuncularından Ezra Miller’ın önceki gün Hawaii’de tutuklandığı açıklandı.

Ezra Miller, Pazar akşamı Hawaii’de bir barda meydana gelen olay sonrası tutuklanırken, uygunsuz davranış ve tacizle suçlandı.

Polis, Justice League ve Harry Potter spin-off serisi Fantastic Beasts’teki rolleriyle tanınan 29 yaşındaki aktörün Pazartesi sabahı Hilo’da tutuklandığını söyledi.

‘TACİZ EDEN SÖZLER SÖYLEDİ’

Hawaii polisi yaptığı açıklamada, Güney Hilo memurlarının Pazar günü gece yarısından hemen önce ihbar üzerine olay yerine gittiğini açıkladı. Polis, Miller’ın karaoke barda ‘müstehcen bir şekilde bağırdığını’ ve insanları ‘taciz eden sözler söylediğini’ aktardı.

Polis, aktörün ardından “mikrofonu karaoke şarkı söyleyen 23 yaşındaki bir kadının elinden kaptığını ve daha sonra dart oynayan 32 yaşındaki bir erkeğe saldırdığını açıkladı. Bar sahibinin olaylar yaşanırken araya girmek istediği ancak Miller’in bir türlü sakinleşmediği vurgulandı.

Ünlü oyuncunun bu sabah kefaletle serbest bırakıldığı bildirilirken, Miller cephesinden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ezra Miller, henüz Türkiye’de vizyona girmeyen ancak merakla beklenen Harry Potter’ın son filmi Return to Hogwarts’ta da boy göstermişti.

Ezra Miller daha önce The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamadığını söylemişti. Ünlü oyuncu, “Kendimi erkek olarak tanımlamıyorum. Kendimi kadın olarak tanımlamıyorum. Kendimi sadece insan olarak tanımlıyorum” ifadelerinde bulunmuştu. Miller’ın bu açıklamaları uzun süre konuşulmuştu.