Ünlü kurum yeni rakamı duyurdu: Dolar tahminini sert yükselttiler

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), dolar/TL için ‘adil değer’ rakamını 9,50’den 16,50’ye yükseltti.

Eksi reel faiz ve cari açıktaki artış dolar/TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Uluslararası Finans Enstitüsü’nden (IIF) dikkat çeken bir adım geldi.

IIF, dolar/TL için adil değer rakamını 9,5’ten 16,5’e yükseltti. Kurum, Mayıs 2021’de rakamı 7,5’ten 9,5’e yükseltmişti.

Türkiye’de mart enflasyonunun yüzde 60’ı aşması beklenirken ve cari açık hızla artarken, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14’te tutması, bu sayede de enflasyonun çok altında faiz oranlarıyla kredi büyümesi sağlanması, TL üzerinde baskıyı artırıyor.

KREDİ BÜYÜMESİ VE CARİ AÇIK VURGUSU

IIF Başekonomisti Robin Brooks, dolar/TL’deki adil değer güncellemesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hızlı kredi genişlemesinin ve artan emtia fiyatlarının cari açığı artırdığına işaret etti.

Brooks, “Emtia fiyatlarını yükselten Rusya’nın Ukrayna işgalinin de öncesinde hızlı kredi genişlemesi cari açığı artırıyordu” dedi.

Türkiye’de pandeminin ilk dönemindekini bile gölgede bırakan büyük bir kredi büyümesinin olduğuna işaret eden Brooks, kredi büyümesi oranındaki yüksekliğin kısmının yüksek enflasyon kaynaklı olduğunu ancak genel tablonun TL üzerinde değer kaybı baskısı yaratmakta olduğunu vurguladı.

ADİL DEĞER NEDİR?

IIF, uzun süre 5,50 seviyesinde tuttuğu dolar/TL için adil değer rakamını, 6 Nisan 2020’de 6,30’a, 29 Haziran 2020’de 7,50’ye, 2 Mayıs 2021’de 9,50’ye yükseltmişti.

Bu rakam, bir kurun belirli bir vadede bu seviyeye yükseleceği tahminini değil, Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunda cari açığını kapatmak için gerekli görülen kur seviyesine işaret ediyor.