Ünlü isimden şok itiraf: ‘Başım büyük bir belada’

Dolce & Gabbana, Hugo Boss gibi dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olan süper model David Gandy dış görünüşünden memnun olmadığını itiraf etti.

42 yaşındaki İngiliz model David Gandy, “Dünyanın en yakışıklı erkeği” olarak seçilmesine rağmen dış görünüşüyle ilgili bazı rahatsızlıkları olduğunu açıkladı.

İdeal kilosunda olmadığını düşünen Gandy, yaşlanınca başına gelmesinden korktuğu iki şeyi de itiraf etti.

Daily Mail’in haberine göre, ünlü model, “Beni korkutan iki şey, yaşlandıkça kulaklarınızın ve burnunuzun büyümeye devam etmesi. Eğer bu doğruysa, başım büyük bir belada” dedi.

İNGİLTERE’NİN EN ÇOK KAZANAN ERKEK MODELİ

Yaklaşık 230 milyon TL’lik (12 milyon Sterlin) bir kazancı olduğu söylenen Gandy, İngiltere’nin en çok kazanan erkek modeli olma unvanını taşıyor.

Dolce & Gabbana, Hugo Boss ve Carolina Herrera gibi markaların reklam kampanyalarında yer alan Gandy, aynı zamanda Marks and Spencer’ın da yüzü oldu.

Özel hayatında 5 yıldır avukat Stephanie Mendoros ile birlikte olan modelin, üç yaşında ve dört aylık iki kızı bulunuyor.