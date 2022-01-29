Ünlü çifte şok: Cinsel ilişkiye girdiği video sızdı, avukatlar devrede

İngiliz kamuoyu hafta sonuna bir skandal haberiyle başladı. İngiliz The Sun gazetesi, ITV’de ekran karşısına çıkan ünlü bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin sızdırıldığını duyurdu. Ünlü çiftin kimlikleri açıklanmazken, avukatların devreye girerek video ile ilgili yasal süreci başlattığı açıklandı.

İngiliz The Sun gazetesi, ülkede televizyon programlarına çıkan ünlü bir çiftin cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntülerinin internete sızdırıldığını okurlarına duyurdu.

Ülkede büyük bir şaşkınlık ve merak yaratan bu durum ile ilgili ünlülerin isimleri kamuoyu ile paylaşılmazken, seks kaseti ve fotoğrafları sızan kişilerin bu görüntüleri gördüklerinde şoka girdikleri belirtildi.

Fotoğraf ve videoların sosyal medya üzerinden mesaj şeklinde yayıldığı belirtilirken avukatların da yasal süreç başlattığı fakat video ve görüntülerin yaklaşık 3 haftadır internet ortamında paylaşıldığı vurgulandı.

Çiftin görüntüleri kaldırdığı kaydedilirken İngiliz The Sun gazetesi çiftin bu olay sebebiyle polise gidip gitmediklerinin henüz bilinmediğini yazdı. Çok sayıda dizi ve filmde rol alan ve İngiliz halkının tanıdığı isimler olduğu bilinen bu kişilerden yeni b ir açıklama gelmedi.

İngiltere ve Galler’de bir kişinin rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiği fotoğraf ve videoların paylaşılması yasalara aykırı. Bu suçu işleyen kişilere maksimum 2 yıl hapis cezası veriliyor.