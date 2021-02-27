Üniversitenin adres teslim ilanını KDK iptal etti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi geçen yıl akademik personel almak için verdiği ilanda belirli bir adayı tarif etmesi üzerine şikayet edildi.

Bu sırada üniversite yönetimi atama yaptı. Şikayeti inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) öğretim görevlisi ilanın hukuka aykırı olduğunu belirterek, atamanın geri alınmasına ve yeniden ilana çıkılması tavsiyesi kararında bulundu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 24 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanla çeşitli branşlarda akademik personel alacağını duyurdu. Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi kadrosu için açıklanan Dijital hikaye anlatımı ve okuma becerisi ile ilgili çalışma yapmış olmak. Değerler eğitimi ve drama konusunda iş tecrübesi sahibi olmak özel şartı dikkat çekti.

İlanın belirli bir adayı tarif ettiği iddia edilerek üniversite, CİMER’e şikayet edildi. Üniversite, 11 Eylül 2020’de açıklanan ön değerlendirme sonuçlarına göre, başvuru yapan 5 adaydan ikisinin evraklarının eksik olduğu, ikisinin ise başvurularının geçersiz olduğu için elendiği ve sadece birinin ön değerlendirmeyi geçtiğini belirtti. Değerlendirmeyi geçen kişinin ataması yapıldı.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

Kamu Denetçiliği Kurumu, şikayet üzerine yaptığı incelemede, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden, kişiye özel nitelik taşıyan öğretim görevlisi ilanını iptal etmesini istedi. KDK incelemesinde, ilgili şartın rekabeti engelleyici nitelikte olduğunu vurgulanarak, bahse konu kadroya ataması yapılan kişinin yüksek lisans bilgileri ve iş tecrübeleri göz önünde bulundurulduğunda söz konusu niteliklerin ilgili yönetmeliğe aykırılık teşkil edecek şekilde belirli bir adayı tanımlar nitelikte ve akademik rekabeti engelleyecek biçimde olduğu değerlendirilmiş olup, başvuruya konu ilanın ve bu ilan sonucunda yapılan atamanın hukuken yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır denildi.

Açıklamada, Başvuru konusu öğretim görevlisi ilanının hukuka aykırı olması nedeniyle ilan gereğince yapılan atamanın geri alınarak hukuka uygun olarak yeniden ilana çıkılması yönünde tavsiye kararı almıştır ifadeleri kullanıldı. (DHA)