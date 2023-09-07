Üniversiteli Nazlı Ece Akil’in ölüm nedeni belli oldu
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Üniversiteli Nazlı Ece Akil’in ölüm nedeni belli oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki evinde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’in ölüm nedeni belli oldu.

Sakarya Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ece Akil, Serdivan ilçesindeki evinde hareketsiz yatarken buldu. Üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’in sır ölümü polisi harekete geçirdi

OTOPSİ YAPILDI

İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazlı Ece Akilin hayatını kaybettiği belirlendi. Akil’in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Yapılan otopside, üniversite öğrencisinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Akil’in cenazesi, memleketi Ankara’da Çimşit Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

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