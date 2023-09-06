Üniversite öğrencisi Nazlı, evinde ölü bulundu
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Üniversite öğrencisi Nazlı, evinde ölü bulundu

Sakarya Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ece Akil (20), evinde ölü bulundu. Genç kızın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Serdivan ilçesinde meydana geldi. Yakınları, üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’den sabah saatlerinden itibaren haber alamayınca durumu polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri içeri girdiklerinde Akil’i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Nazlı Ece Akil’in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine gönderildi. Akilin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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