Ünal Aysal, Galatasaray başkanlığı için kararını verdi

Galatasaray’da düzenlenecek başkanlık seçimine aday olup olmayacağı merak konusu olan Ünal Aysal açıklama yaptı.

Galatasaray’da Başkan Burak Elmas’ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından yeniden seçime gitmeye hazırlanan sarı kırmızılı kulüp, eski başkan Ünal Aysal’ın aday olup olmayacağının yanıtını merakla bekliyordu.

Galatasaray’da 23 Nisan’da yapılacak başkan seçimi öncesinde, Metin Öztürk adaylığını resmen açıklayan tek isim. Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak’ın, Ünal Aysal’ın kararına göre strateji izleyeceği biliniyordu. 2011-2014 yılları arasında Galatasaray’da başkanlık koltuğunda oturan Ünal Aysal, yapılacak seçimde aday olmayacağını duyurdu. Aysal’ın aday olmama kararı sonrasında, Hamamcıoğlu, Özbek ve Albayrak isimlerinin nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

ÜNAL AYSAL’IN BAŞKAN ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

“Genel Kurul ve Divan Kurulu üyesi olduğum Galatasaray Spor Kulübümüzün 27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen Mali Genel Kurulu sonrası Sayın Burak Elmas ve Başkanı olduğu Yönetim Kurulu erken seçim kararı aldı. Gerek kulüp üyeleri olan dostlarım, gerekse geçmişteki bizim başarılı dönemimize özlem duyan taraftarlarımızdan gelen tekrar Başkanlık görevine talip olmam konusundaki yoğun öneri, talep ve teveccühlere teşekkür ediyorum.

Bu vesile ile bu şerefli görevi daha önce deneyimlemiş bir kulüp üyesi olarak 117 yaşını idrak eden Galatasarayımıza bugünün gerçekleri doğrultusunda nasıl daha faydalı olabilirim diye tekrar ve detaylı düşünme fırsatı buldum.

Bugün kulübümüzün ve Türk sporunun geldiği noktada bu hizmeti bir Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak kaptan köşkünden vermek yerine, arkadaşlarımla beraber aktif birer üye olarak makine dairesinde çalışmanın, başarının sürekli olabilmesi için gerekli yapısal reformların temel kurgusunu hazırlamanın daha etkin ve kulübümüz için daha faydalı olacağı kanaatine vardık.

Bulgu ve önerilerimizi yeni Başkan ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ile paylaşıp, sonra Divan ve Genel Kurulumuzun onaylarına sunmanın daha yararlı olacağına inanıyoruz.

Kendi yönümden de baktığımda, Genel Kurulun iradesi ve ortak aklını yılda bir yerine, sürekli bir şekilde aksettirecek bir ara onay ve gözetim organı tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna benzer yapısal reformlar gerçekleştirilmeden, farklı sonuçlar elde edilebileceğine inanmadığım için mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum.

Bu vesile ile tekrar bana gösterilen teveccüh ve desteğe teşekkür ediyor, seçilecek Başkan ve Yönetimine üstün başarılar diliyorum.”