Umuyor ve temenni de ediyorum ki Yargıtay hakimleri vicdan sahipleri hukukçulardır…

Yargıtay Cumhuriyet savcılığı Canan Kaftancıoğlu’nun terörle ilişkilendirilmesini inandırıcı bulmadı…

Ama…

Belli ki birileri “Ne yapın edin bu kadını hapse atın” diyor…

Savcılık da terör suçu bulamayınca…

Kaftancıoğlu’nun “Kamu görevlisine alenen hakaret” ettiğini…

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağıladığını…”.

Ve…

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini” ileri sürerek 8 yıldan daha fazla hapisle cezalandırılmasını istiyor…

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Canlarım…

Birilerini terörle suçlamak çok zordur…

Hiçbir savcı…

En yandaşı…

En itaatkarı bile…

Hayatı boyunca eline silah almamış…

Terör örgütlerinin hiçbiriyle görüşmemiş (Ki görüşenler bugün ülkeyi yönetiyor, gazetelerin baş köşelerinde ahkam kesiyor…).

Terörü de terör örgütlerini de övmemiş biri için:

“Teröre destek” suçlamasıyla kovuşturma açılmasını talep edemez…

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Ama…

Kaftancıoğlu’na yapıldığı gibi delili (!) “kanaat” olan suçlamalarda bulunmak hem kolay…

Hem de…

Hamaset vurgunu kamuoyu için ideal…

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Umuyorum…

Ve tabii ki…

Temenni de ediyorum ki…

Yargıtay hakimleri vicdan sahipleri hukukçulardır…

GÜVENSİZLİK FELAKETLERİ TETİKLER…

Eğer bir ülkede ekonomi yönetimine…

Ekonomiyle ilgili kurumlara güven kalmamışsa…

O andan itibaren…

Ekonomik gerçekliklerin yerini:

Beklentiler alır…

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Beklentilerin dayanakları ise:

Güven…

Ya da…

Güvensizliktir…

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Güven, olumlu hareketleri teşvik eder…

Güvensizlik ise…

Felaketleri tetikler…

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Türkiye’deki döviz hareketlenmesinin sebebi teknik değil, psikolojiktir…

Çünkü…

Ekonomiyi yönetenler bile ekonominin iyiye gideceğine inanmıyor…

Kamuoyu nasıl inansın?…

HAVADA BULUT EKONOMİDE İYİLEŞMEYİ UNUT…

Cumhurbaşkanlığı ekonomi baş danışmanı Yiğit Bulut, moral vermek istedi…

Tabii ki moral vermek güzel bir şey…

Ancak…

Moral amaçlı verilen haberler en çok “hayal kurdurmalı…”.

Zira…

Hayaller gerçekleşme ihtimali olan hülyalardır…

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Oysa…

Bulut, “Rüyada görülse inanılmayacak” gibi şeyler söylüyor…

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Mesela…

22 Mart Pazartesi günü vatandaşın 5.1 milyar dolar döviz sattığını iddia ediyor…

İyi ama…

19 Mart gününü 7.21’den kapatan dolar…

23 Mart Salı günü saat 13.35 itibariyle neden 7.86?..

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İyi ama Yiğit…

Sen haklıysan eğer…

3 gün içinde %10 devalüasyonun sebebi ne?..

Vatandaşın sattığı (aldığı değil) 5.1 milyar dolar döviz mi?..

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Komik olma canım kardeşim…

Eski Yiğit ol…

Doğruları, bencil hesaplara tercih et…

BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ?..

Yandaş yazarlar ısrarla kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çabalıyor…

21-22 Mart gecesi yaşananlar mutlaka soruşturulmalıymış…

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En çok da komik filmlerde olur…

İyi adam, kötü adamlardan kaçar…

Yolda bir küçük çocuğa rastlar…

İşaret parmağını diklemesine dudaklarına götürürken sevimli bir de gülüş fırlatır çocuğa…

Koşar gider…

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Az sonra kötü adamlar gelir…

İçlerinden biri çocuğa sorar:

“Az önce buradan koşarak bir adam gördün mü çocuk?..”.

Çocuk hiç düşünmeden “gördüm” der…

“Ne tarafa gitti?..”.

Çocuk eliyle, iyi adamın gittiği yönün tam terini gösterir:

“Şu tarafa…”.

Kötü adamlar o tarafa doğru koşar…

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Bugün ülkede o filmdekinin tersi oluyor…

Polisler hırsızları kovalıyor…

Sevimli çocuğun yerinde ise bir kötü adam var…

Polisler o kötü adama hırsızların nereye gittiklerini soruyor…

Ve o kötü adam…

Polislere hırsızların gittiği yönün tam tersini işaret ediyor…

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Bilmem anlatabildim mi?..

ALANLAR APTAL MI?..

Canlarım benim…

Piyasalarda satan varsa…

Demek ki alan da var…

Alan olmasa satmak neye yarar?..

★

Demek istediğim şu…

Dolar veya Euro satan akıllı da…

Bu paraları alan aptal mı?..

BU CÜMLEDE MUTLAKA ANCAK BAĞI OLMALI…

ABD Dışişleri Bakanı Blinken dedi ki:

“Türkiye uzun süreli ve değerli bir müttefikimiz. ABD’nin ve NATO’nun Türkiye’yi yakın tutma görüşü var. (Ancak) Ankara ile farklılıklarımız olduğu bir sır değil” dedi.

Blinken’in cümlesini tercüme eden arkadaş araya “ancak” bağını eklememiş…

Onu ben koydum…

Neden koyduğumu ayrıca açıklamama gerek olmadığından eminim…