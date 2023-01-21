‘Umut’suz Fırtına

Belki Trabzonspor’un Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk umudu var ama golcü olarak transfer edilen Umut Bozok’tan umudu kalmadı. Ne oldu bu geçtiğimiz sezonun gol kralı Umut Bozok’a, kendisi dahil kimse çözemiyor.

Koyu bir taraftarı olduğu ve çok gitmek istediği Galatasaray’a transferi gerçekleşmemiş ve parayı bastıran Trabzonspor büyük ümitlerle kendisini renklerini katmıştı. Hem de yıllık 1.2 milyon Euro gibi yüksek bir ücrete. Alacağı paranın hakkını verecek ve Trabzonspor’da tekrar gol kralı olacak diye düşünüyorduk. Ama bırakın kral olmayı formayı da golü de unutmuş gözüküyor. Fransa 2. Ligi’nde gol kralı, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig’in gol kralı ve şimdilerde ise Trabzonspor’un, ‘gol fakiri’ oldu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da hakkını yememek gerekir. Umut Bozok’a çok şans verdi ama demekki olmayınca olmuyor. Artık Avcı da umudunu kesmiş ve Umut’un bileti kesilmiş gözüküyor. Aksilik; ara transfer dönemi olmasına rağmen gelen bir teklifte yok. Yerine iyi bir santrfor alınmaz ise Fırtına’nın da umudu kalmayacak. Toparlar mı ve tekrar o eski golcü kimliğine bürünür mü benim de pek ümidim yok.

Umut Bozok fiyaskosu en çok da Abdullah Avcı’yı üzdü. Umut’a çok umut bağlamıştı. Nwakaeme’yi ve Cornelius’u hiç gözlerinin yaşlarına bakmadan silivermişti. ‘Trabzonspor’a Umut Bozok, yeter’ demişti. Ancak güvendiği dağlara karlar yağdı. Şimdi yana yıkıla santrfor arıyor. Sevgili hocam tren çoktan kaçtı ve artık yakalaman da zor. Ama belli mi olur? Bakarsınız bundan sonra kalan maçlarda Trabzonspor ile birlikte Umut Bozok fırtınası esmeye başlar. Benim hiç umudum yok, zaten Umut Bozok da hiç ortalıklarda yok.