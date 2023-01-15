Umut vermedi

Trabzonspor’da bir şeyler yolunda gitmiyor. Üst üste deplasmanda mücadele etmeden farklı mağlubiyetler sonrası, Abdullah Avcı, Başakşehir maçında futbolcu ve oyun şeklinde değişiklik yapmış. İlk yarı boyunca görünen topu bekleyen oyuncular gitmiş topa giden bir takım gelmiş. Defansta Hugo cezalı olunca üçünü de değiştirmiş bir Eren’i bırakmış. Ön alana da Djaniny ve Gomez geri dönmüş.

Başakşehir gibi iyi bir takıma ön alanda baskı yaparak etkinliğini bitirdi. Koşan, mücadele eden, hızlı oynamayan bir Trabzon görüntüsü olsa da hala takım Bakasetas’ın ayağına bakıyor. Seyircisi önünde zaten hep etkili oynayan bir Trabzon var. Geçen yılın hücumda skora katkı yapan ve topu ön alanda tutabilen oyuncuların verimini yeni transferlerden almıyor. Trabzon ara transferde takviye yapmazsa bu sezon hedeflerini küçültmek zorunda kalacak.