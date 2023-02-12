Umut hâlâ var: 5 yaşındaki kız çocuğu, 150’nci saatte kurtarıldı

Hatay’da yıkılan binanın enkazında kalan 5 yaşındaki kız çocuğu, 150’nci saatte kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. 24 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremde, binlerce bina yerle bir oldu. Depremin vurduğu illerden biri olan Hatay’da da arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekipler, 150’nci saatte yıkılan Konak Apartmanı’nın enkazından 5 yaşındaki kız çocuğunu sağ olarak çıkardı.

Kütahya Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kurtarılan kız çocuğu, tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kurtarılan kız çocuğunun sedye ile ambulansa taşındığı anı, Twitter’dan paylaşarak, “150’nci saat müjdesi, az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var” dedi.

(DHA)