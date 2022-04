Umran’ın suçu ne?

Önceki günden devam edelim.

Muhalifler güvensizlik oylaması için parlamentoyu toplayamayınca karşı atağa geçen Başbakan Umran Han Cumhurbaşkanı Arif Alevi ile anlaşarak meclisi fesih ettirdi ve erken seçim kararı aldırdı.

Böylesi ağır bir yenilgiyi kabullenmesi imkansız olan ABD, Pakistan’ı karıştırmaktan ve Han’dan intikam almaktan vazgeçmeyecektir.

Ordudan yapılan açıklamada “askerler politikanın dışında” denildi ama Washington kendisine bağlı generalleri harekete geçirerek darbe bile yaptırabilir.

Peki Amerikalılar neden Umran Han’ı sevmiyor?

1- Amerikan’ın Afganistan işgali sırasında ve sonrasında Taliban’a verdiği destek.

2- Çin’le 62 milyar dolarlık kampsamlı bir ekonomik işbirliği anlaşması imzalaması.

3- Ukrayna savaşının ilk gününde herkes Ruslara karşı iken atlayıp Moskova’ya gitmesi ve Putin’le samimi pozlar vermesi.

4- ABD ve AB yaptırım ve ambargolarına rağmen İran’la kapsamlı ilişki geliştirmesi ve iddialara göre nükleer alanda (Pakistan’ın nükleer bombaları var) işbirliği yapması.

5- ABD, BAE ve Suudi Arabistan’ın tüm baskılarına rağmen İsrail ile ilişki kurmaması ve her fırsatta Filistin halkının mücadelesine (Londra’da okuduğu yıllardan başlayarak) sahip çıkması.

6- Tüm baskı, şantaj ve tehditlere rağmen Çin sınırına yakın bölgelerde ABD’ye askeri üs kurma izni vermemesi.

7- ABD, BAE ve Suudi Arabistan’ın itirazlarına rağmen İslamabad-Şam uçuşlarını başlatması.

8- Suudi Arabistan ve BAE’nın yedi yıldır devam eden Yemen’i işgal operasyonuna destek vermemesi.

Daha ne olsun!

Bu gerekçelerin yarısı bile Washington’u çılgına çevirmeye yeter ve artar.

Nitekim de öyle oldu.

Hükümet ortaklarıyla arasının açılmasını sağlayan sonra da muhalefeti birleştiren Washington’u kendisine karşı komplo ve darbe düzenlemekle suçlamayı sürdüren Han; halka “sokağı çıkın” dedi.

İçinde çok sayıda Amerikancı generalin olduğu söylenen ordu ise açıklama yaparak “Biz siyasetin dışındayız” dedi.

Belki de şimdilik.

Üç ay sonra yapılması beklenen seçime kadar Pakistan’da her an her şey olabilir.

Başbakan Umran Han halkı ve özellikle gençleri dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı ve bir kez daha “Ben ve siz diz çökmeyeceğiz ve ülkemize sahip çıktığımızı herkese göstereceğiz” dedi.

Körfez’in kral, emir ve şeyhleri uzun süredir devrede.

“ABD ve İsrail’in istediklerini yap sana istediğin kadar para verelim” diyorlarmış.

Adamlar herkesi kendileri gibi satılık sanıyorlar.

Oysa Han Başbakan olduktan sonra 500 kişinin kendisine hizmet edeceği bilmem kaç odalı sarayda oturmayı reddetmiş, kendi mütevazi evinde kalmış ve kişisel harcamaları için başbakanlığın bütçesinden bir kuruş almamış.

Daha önemlisi hiçbir akrabasını işe aldırmamış ve her üç ayda bir kişisel servet beyanında bulunmuş.

Daha ne olsun!

ABD ve müttefikleri kızmakta haklılar!

Olaylar nasıl gelişir bilinmez ama Amerikalılar Umran Han’ı ve çok stratejik konumdaki ülkesi Pakistan’ı rahat bırakmayacaktır.

ABD hayranlarının dikkatine:

20 yıl işgalden sonra yenilerek Afganistan’dan çekilen ve ülkeyi çağ dışı ilkel Taliban’a teslim eden sevdiğiniz Amerikalılar şimdi Pakistan’da darbe yaptırmaya çalışıyorlar.

Bir zamanlar Türkiye’de yaptıkları gibi.

Emperyalist olmanın genetik hafifliği.

Adamların canı çıkar ama huylarıyla birlikte gömülürler.

Öbür dünyada bile karıştıracak bir yer bulurlar.

…

Not: Sırada Erdoğan dostu Macaristan ve Sırbistan seçimleri var.