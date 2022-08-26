Ümit Özdağ’ı neden eleştiriyormuşum

Kimi KORKUSUZ okuru ile Youtube takipçisi kardeşlerim:

“Ümit Özdağ’ı eleştirmekte haksızsın” mealinde yorumlar gönderiyor…

★

Evet…

Ümit Özdağ’ı eleştiriyorum…

Mansur Yavaş’ın sırtından siyaset yaptığı sürece de eleştireceğim…

★

Ama be canlarım…

Ümit Bey’in mülteci tehlikesini anlatma çabalarına katıldığımı:

Defalarca söyledim…

★

Benim Ümit Bey’i eleştirme sebebim:

Siyasi stratejisini:

Halkın umudu haline gelmiş olan Mansur Yavaş’ın sırtına basarak:

Uygulaması…

★

Özdağ’ın Mansur Yavaş’a samimiyetle destek verdiğine inanan arkadaşlara soruyorum:

HDP, DEVA, SP ve Gelecek Parti seçmeni olsanız:

Ümit Özdağ’ın desteklediği adaya mı oy verirsiniz?

Ümit Özdağ’ın karşı çıktığı adaya mı?

★

Lütfen: Gerçekçi olalım…

Altı siyasi partinin adayı kim olursa olsun…

Eğer HDP kendi adayını çıkarırsa…

Hiçbiri:

İlk turda kazanamaz…

★

İkinci tur ise:

Kumardır…

Asıl ahlâksız

Kendileri:

Çocukların ırzına geçiyorlar…

Ahlâksızlık olmuyor…

★

Kendileri:

Hırsızlık yapıyorlar:

Ahlâksızlık olmuyor.

★

Kendileri:

Devleti soyuyorlar:

Ahlâksızlık olmuyor…

★

Kendileri:

Ağaçları kesiyorlar:

Ahlâksızlık olmuyor.

Ama…

★

Müzik festivali:

Ahlâksızlık oluyor…

★

Bir sanatçı hanımefendi sahneye…

Dilediği kıyafetle çıkıyor:

Ahlâksızlık oluyor…

★

İlk defa huzurlarınızda belâ okuyacağım için…

Lütfen affedin:

★

Bu zihniyetin:

Allah belâsını versin…

Çünkü…

Yargının yarıya yakını da:

Bunlardan yana…

Günün şakası:



İçişleri Bakanı Soylu:

“Sizden isteyeceğim tek şey var… Göreve çıkarken abdestli ve Ayet-el Kürsilerle çıkın…”.

★

Sedat Peker, Soylu’ya “sen ekrana bakmadan Ayet-el Kürsî okuyabilir misin?” diye sormuştu…

Sanırım:

Cevap gelmedi…

Ama…

★

Bir kadınla…

Otomobilde:

“Aganigi saganigi” halde görüntüleri yayınlanan:

Ağrı İŞKUR Müdürü…

İş tutarken…

Pardon…

İŞKURarken…

Mutlaka:

Abdest almış…

Ayet-el Kürsi:

Okumuştur…

Uzan dedi ki:

GENÇ Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, ameliyatım sonrası sık sık arayıp; sağlığımı sorar…

Dün yine telefon etti…

Yine öncelikle sağlığım konusunu görüştük…

Çok iyi olduğumu…

Daha da iyi olacağımı söyledikten sonra:

Sordum:

“Erken seçim var mı?..”

★

Cevabını aynen veriyor…

Yazıyı bitiriyorum:

“Erken seçim için oy veren satılmıştır…”.

Ayakta alkışlıyorum

Bazı sözler vardır…

Söyleyeni bilinmez…

Anonim türküler…

Anonim şiirler gibidir…

Bunlar gibi…

Sahibi bilinmeyen sözlere de:

“Laedri” denir…

★

Ve…

Benim açımdan…

Söyleyen kadar…

Hatta bazen söyleyenden daha çok: Söylenen söz değerlidir…

Çünkü…

★

Alcapon’un da çok doğru…

Çok özlü sözleri vardır…

Meselâ:

“Kapitalizm, yönetici sınıfın yasal dolandırıcılığıdır” özlü sözü:

Alcapon’undur…

★

Kimin söylediği bilinmeyen ancak…

Bir Rus Yarbay’ın kaleme aldığı kabul edilen bir yazının son cümlesinin…

Şöyle olduğu…

Yazılır…

Söylenir:

“Kanaatimce Mustafa Kemal Atatürk, yanlış bir milleti kurtardı…”.

★

İnsanî gelişmişliğini gerçekleştiremediği için…

Bir türlü:

“Kamuoyu” olamamış Türk toplumunun geneline baktığımda:

Kimin söylediğini hiç önemsemediğim bu sözü: Ayakta alkışlıyorum…

Vah benim orta direğim

Üç yıldır diyorum ki:

“Bankaları ve döviz borcu olan özel şirketleri kurtarmak için, halkı daha da fakirleştirecekler…”.

★

Ve canlarım:

Aynen öyle oldu.

Yani:

Orta direği sildiler…

Artık üç iktisadî gurup var:

-Açlık sınırında yaşayanlar…

-Yoksullar…

-Zenginler…

Bilin ki…

Sevgili milliyetçi ve Türkçü gençler!..

“Ben demokrasiyi severim, bizim parti kazanırsa” kafası:

Çağdışı bir kafadır…

Demokrasi düşmanı bir kafadır…İnsan haklarına saygısı olmayan bir kafadır…

Dünün tweeti

ATAISIK_ (@ATAKIZ)

Biri Bodrum’da koy alır, öteki ABD de çiftlik alır, birisi gemi alır, diğeri uçak…

Bunları destekleyenler ise BİM’e giderken 25 kuruş vermemek için, yanına poşet alır!