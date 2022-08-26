Ümit Özdağ’ı neden eleştiriyormuşum
Kimi KORKUSUZ okuru ile Youtube takipçisi kardeşlerim:
“Ümit Özdağ’ı eleştirmekte haksızsın” mealinde yorumlar gönderiyor…
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Evet…
Ümit Özdağ’ı eleştiriyorum…
Mansur Yavaş’ın sırtından siyaset yaptığı sürece de eleştireceğim…
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Ama be canlarım…
Ümit Bey’in mülteci tehlikesini anlatma çabalarına katıldığımı:
Defalarca söyledim…
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Benim Ümit Bey’i eleştirme sebebim:
Siyasi stratejisini:
Halkın umudu haline gelmiş olan Mansur Yavaş’ın sırtına basarak:
Uygulaması…
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Özdağ’ın Mansur Yavaş’a samimiyetle destek verdiğine inanan arkadaşlara soruyorum:
HDP, DEVA, SP ve Gelecek Parti seçmeni olsanız:
Ümit Özdağ’ın desteklediği adaya mı oy verirsiniz?
Ümit Özdağ’ın karşı çıktığı adaya mı?
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Lütfen: Gerçekçi olalım…
Altı siyasi partinin adayı kim olursa olsun…
Eğer HDP kendi adayını çıkarırsa…
Hiçbiri:
İlk turda kazanamaz…
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İkinci tur ise:
Kumardır…
Asıl ahlâksız
Kendileri:
Çocukların ırzına geçiyorlar…
Ahlâksızlık olmuyor…
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Kendileri:
Hırsızlık yapıyorlar:
Ahlâksızlık olmuyor.
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Kendileri:
Devleti soyuyorlar:
Ahlâksızlık olmuyor…
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Kendileri:
Ağaçları kesiyorlar:
Ahlâksızlık olmuyor.
Ama…
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Müzik festivali:
Ahlâksızlık oluyor…
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Bir sanatçı hanımefendi sahneye…
Dilediği kıyafetle çıkıyor:
Ahlâksızlık oluyor…
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İlk defa huzurlarınızda belâ okuyacağım için…
Lütfen affedin:
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Bu zihniyetin:
Allah belâsını versin…
Çünkü…
Yargının yarıya yakını da:
Bunlardan yana…
Günün şakası:
İçişleri Bakanı Soylu:
“Sizden isteyeceğim tek şey var… Göreve çıkarken abdestli ve Ayet-el Kürsilerle çıkın…”.
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Sedat Peker, Soylu’ya “sen ekrana bakmadan Ayet-el Kürsî okuyabilir misin?” diye sormuştu…
Sanırım:
Cevap gelmedi…
Ama…
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Bir kadınla…
Otomobilde:
“Aganigi saganigi” halde görüntüleri yayınlanan:
Ağrı İŞKUR Müdürü…
İş tutarken…
Pardon…
İŞKURarken…
Mutlaka:
Abdest almış…
Ayet-el Kürsi:
Okumuştur…
Uzan dedi ki:
GENÇ Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, ameliyatım sonrası sık sık arayıp; sağlığımı sorar…
Dün yine telefon etti…
Yine öncelikle sağlığım konusunu görüştük…
Çok iyi olduğumu…
Daha da iyi olacağımı söyledikten sonra:
Sordum:
“Erken seçim var mı?..”
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Cevabını aynen veriyor…
Yazıyı bitiriyorum:
“Erken seçim için oy veren satılmıştır…”.
Ayakta alkışlıyorum
Bazı sözler vardır…
Söyleyeni bilinmez…
Anonim türküler…
Anonim şiirler gibidir…
Bunlar gibi…
Sahibi bilinmeyen sözlere de:
“Laedri” denir…
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Ve…
Benim açımdan…
Söyleyen kadar…
Hatta bazen söyleyenden daha çok: Söylenen söz değerlidir…
Çünkü…
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Alcapon’un da çok doğru…
Çok özlü sözleri vardır…
Meselâ:
“Kapitalizm, yönetici sınıfın yasal dolandırıcılığıdır” özlü sözü:
Alcapon’undur…
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Kimin söylediği bilinmeyen ancak…
Bir Rus Yarbay’ın kaleme aldığı kabul edilen bir yazının son cümlesinin…
Şöyle olduğu…
Yazılır…
Söylenir:
“Kanaatimce Mustafa Kemal Atatürk, yanlış bir milleti kurtardı…”.
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İnsanî gelişmişliğini gerçekleştiremediği için…
Bir türlü:
“Kamuoyu” olamamış Türk toplumunun geneline baktığımda:
Kimin söylediğini hiç önemsemediğim bu sözü: Ayakta alkışlıyorum…
Vah benim orta direğim
Üç yıldır diyorum ki:
“Bankaları ve döviz borcu olan özel şirketleri kurtarmak için, halkı daha da fakirleştirecekler…”.
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Ve canlarım:
Aynen öyle oldu.
Yani:
Orta direği sildiler…
Artık üç iktisadî gurup var:
-Açlık sınırında yaşayanlar…
-Yoksullar…
-Zenginler…
Bilin ki…
Sevgili milliyetçi ve Türkçü gençler!..
“Ben demokrasiyi severim, bizim parti kazanırsa” kafası:
Çağdışı bir kafadır…
Demokrasi düşmanı bir kafadır…İnsan haklarına saygısı olmayan bir kafadır…
Dünün tweeti
ATAISIK_ (@ATAKIZ)
Biri Bodrum’da koy alır, öteki ABD de çiftlik alır, birisi gemi alır, diğeri uçak…
Bunları destekleyenler ise BİM’e giderken 25 kuruş vermemek için, yanına poşet alır!