Memduh Bayraktaroğlu
26 Ağustos 2022

Ümit Özdağ’ı neden eleştiriyormuşum

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Kimi KORKUSUZ okuru ile Youtube takipçisi kardeşlerim:

“Ümit Özdağ’ı eleştirmekte haksızsın” mealinde yorumlar gönderiyor…

Evet…

Ümit Özdağ’ı eleştiriyorum…

Mansur Yavaş’ın sırtından siyaset yaptığı sürece de eleştireceğim…

Özdağ

Ama be canlarım…

Ümit Bey’in mülteci tehlikesini anlatma çabalarına katıldığımı:

Defalarca söyledim…

Benim Ümit Bey’i eleştirme sebebim:

Siyasi stratejisini:

Halkın umudu haline gelmiş olan Mansur Yavaş’ın sırtına basarak:

Uygulaması…

Özdağ’ın Mansur Yavaş’a samimiyetle destek verdiğine inanan arkadaşlara soruyorum:

HDP, DEVA, SP ve Gelecek Parti seçmeni olsanız:

Ümit Özdağ’ın desteklediği adaya mı oy verirsiniz?

Ümit Özdağ’ın karşı çıktığı adaya mı?

Lütfen: Gerçekçi olalım…

Altı siyasi partinin adayı kim olursa olsun…

Eğer HDP kendi adayını çıkarırsa…

Hiçbiri:

İlk turda kazanamaz…

İkinci tur ise:

Kumardır…

Asıl ahlâksız

Kendileri:

Çocukların ırzına geçiyorlar…

Ahlâksızlık olmuyor…

Kendileri:

Hırsızlık yapıyorlar:

Ahlâksızlık olmuyor.

Kendileri:

Devleti soyuyorlar:

Ahlâksızlık olmuyor…

Kendileri:

Ağaçları kesiyorlar:

Ahlâksızlık olmuyor.

Ama…

Müzik festivali:

Ahlâksızlık oluyor…

Gülşen

Bir sanatçı hanımefendi sahneye…

Dilediği kıyafetle çıkıyor:

Ahlâksızlık oluyor…

İlk defa huzurlarınızda belâ okuyacağım için…

Lütfen affedin:

Bu zihniyetin:

Allah belâsını versin…

Çünkü…

Yargının yarıya yakını da:

Bunlardan yana…

Günün şakası:

İçişleri Bakanı Soylu:

“Sizden isteyeceğim tek şey var… Göreve çıkarken abdestli ve Ayet-el Kürsilerle çıkın…”.

Soylu

Sedat Peker, Soylu’ya “sen ekrana bakmadan Ayet-el Kürsî okuyabilir misin?” diye sormuştu…

Sanırım:

Cevap gelmedi…

Ama…

Bir kadınla…

Otomobilde:

“Aganigi saganigi” halde görüntüleri yayınlanan:

Ağrı İŞKUR Müdürü…

İş tutarken…

Pardon…

İŞKURarken…

Mutlaka:

Abdest almış…

Ayet-el Kürsi:

Okumuştur

Uzan dedi ki:

GENÇ Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, ameliyatım sonrası sık sık arayıp; sağlığımı sorar…

Dün yine telefon etti…

Yine öncelikle sağlığım konusunu görüştük…

Çok iyi olduğumu…

Daha da iyi olacağımı söyledikten sonra:

Sordum:

“Erken seçim var mı?..”

Uzan

Cevabını aynen veriyor…

Yazıyı bitiriyorum:

“Erken seçim için oy veren satılmıştır…”.

Ayakta alkışlıyorum

Bazı sözler vardır…

Söyleyeni bilinmez…

Anonim türküler…

Anonim şiirler gibidir…

Bunlar gibi…

Sahibi bilinmeyen sözlere de:

“Laedri” denir…

Ve…

Benim açımdan…

Söyleyen kadar…

Hatta bazen söyleyenden daha çok: Söylenen söz değerlidir

Çünkü…

Alcapon’un da çok doğru…

Çok özlü sözleri vardır…

Meselâ:

“Kapitalizm, yönetici sınıfın yasal dolandırıcılığıdır” özlü sözü:

Alcapon’undur…

Kimin söylediği bilinmeyen ancak…

Bir Rus Yarbay’ın kaleme aldığı kabul edilen bir yazının son cümlesinin…

Şöyle olduğu…

Yazılır…

Söylenir:

“Kanaatimce Mustafa Kemal Atatürk, yanlış bir milleti kurtardı…”.

İnsanî gelişmişliğini gerçekleştiremediği için…

Bir türlü:

“Kamuoyu” olamamış Türk toplumunun geneline baktığımda:

Kimin söylediğini hiç önemsemediğim bu sözü: Ayakta alkışlıyorum…

Vah benim orta direğim

Üç yıldır diyorum ki:

“Bankaları ve döviz borcu olan özel şirketleri kurtarmak için, halkı daha da fakirleştirecekler…”.

Ve canlarım:

Aynen öyle oldu.

Yani:

Orta direği sildiler…

Artık üç iktisadî gurup var:

-Açlık sınırında yaşayanlar…

-Yoksullar…

-Zenginler…

Bilin ki…

Sevgili milliyetçi ve Türkçü gençler!..

“Ben demokrasiyi severim, bizim parti kazanırsa” kafası:

Çağdışı bir kafadır…

Demokrasi düşmanı bir kafadır…İnsan haklarına saygısı olmayan bir kafadır…

Dünün tweeti

ATAISIK_ (@ATAKIZ)

Biri Bodrum’da koy alır, öteki ABD de çiftlik alır, birisi gemi alır, diğeri uçak

Bunları destekleyenler ise BİM’e giderken 25 kuruş vermemek için, yanına poşet alır!

Yazarlar
Ümit Özdağ’ı neden eleştiriyormuşum
Memduh Bayraktaroğlu